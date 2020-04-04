Посольство России в США поселит в отель 51 россиянина, которые не смогли вылететь из аэропорта JFK в Нью-Йорке, после отмены рейса в Москву. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря российской дипмиссии Николая Лахонина.

По его словам, посольство занимает решением «вопроса с размещением граждан в гостинице».

«Они будут размещены до понедельника в гостинице на Лонг-Айленде», — сказал Лахонин.

Ранее стало известно, что Россия с 00:00 мск 4 апреля приостанавливает авиарейсы, которые организуются для вывоза россиян из-за рубежа.