В Китае выздоровели 94% зараженных COVID-19

В Китае вылечились 94% людей, заболевших коронавирусом. Об этом следует из данных государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

По его информации, сейчас в больницах по-прежнему находятся 1562 человека.

Согласно последним данным комитета, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 на материковой части Китая увеличилось до 81 639, из них 76 751 человек выздоровели и были выписаны из больниц, что составляет 94% от общего числа инфицированных.