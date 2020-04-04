Аксенов оценил вероятность закрытия Крымского моста из-за COVID-19

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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов оценил вероятность закрытия Крымского моста для предотвращения распространения коронавируса COVID-19. Об этом он сказал в в эфире телеканала «Россия 24».

Ему задали вопрос о возможном ужесточении мер по въезду на полуостров и закрытию Крымского моста.

Как отметил глава республики, об этом говорить еще рано.

«Динамика каждый день меняется, давайте посмотрим... Делаем всё возможное, чтобы остановить эпидемию», — сказал Аксенов.

Как известно, в Крыму зафиксировано 18 случаев заражения COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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