Воробьев: власти Подмосковья ведут предварительную работу по введению спецпропусков
Губернатор Московской области Андрей Воробьев уведомил, что подмосковные власти ведут предварительную работу по введению специальных пропусков для передвижения по региону. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, «езда без дела» по области «должна быть исключена полностью».
«Ключевое, всё-таки, идеальный вариант — не жестить ни в коем случае, а разъяснением, убеждением», — сказал Воробьев.
Он отметил, что сейчас ведется разработка специальной цифровой платформы, информация о работе которой появится уже на следующей неделе. При необходимости она будет запущена, уточнил чиновник.
«В случае необходимости позволяет тебе зарегистрироваться и, соответственно, пойти туда, куда тебе необходимо», — рассказал о платформе Воробьев.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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