Воробьев: власти Подмосковья ведут предварительную работу по введению спецпропусков

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев уведомил, что подмосковные власти ведут предварительную работу по введению специальных пропусков для передвижения по региону. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, «езда без дела» по области «должна быть исключена полностью».

«Ключевое, всё-таки, идеальный вариант — не жестить ни в коем случае, а разъяснением, убеждением», — сказал Воробьев.

Он отметил, что сейчас ведется разработка специальной цифровой платформы, информация о работе которой появится уже на следующей неделе. При необходимости она будет запущена, уточнил чиновник.

«В случае необходимости позволяет тебе зарегистрироваться и, соответственно, пойти туда, куда тебе необходимо», — рассказал о платформе Воробьев.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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