Росавиация подтвердила приостановление вывоза россиян из-за рубежа

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В Росавиации подтвердили приостановление действия разрешений на авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что такая мера была предпринята в целях максимальной защиты здоровья россиян и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусом на территории РФ.

«Действие ранее выданных разрешений на выполнение нерегулярных международных авиарейсов российских и иностранных авиакомпаний, связанных с вывозом российских граждан и граждан СНГ из иностранных государств на территорию Российской Федерации, временно приостановлено», — говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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