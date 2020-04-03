Росавиация подтвердила приостановление вывоза россиян из-за рубежа
В Росавиации подтвердили приостановление действия разрешений на авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что такая мера была предпринята в целях максимальной защиты здоровья россиян и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусом на территории РФ.
«Действие ранее выданных разрешений на выполнение нерегулярных международных авиарейсов российских и иностранных авиакомпаний, связанных с вывозом российских граждан и граждан СНГ из иностранных государств на территорию Российской Федерации, временно приостановлено», — говорится в сообщении.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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