Россия передала США разработанную с Японией тест-систему на коронавирус

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал разработанную совместно с японскими коллегами тест-систему на выявление нового типа коронавируса COVID-19. Об этом CNN рассказал глава фонда Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что это событие является важным шагом, поскольку пандемия коронавируса является глобальной проблемой.

«Думаю, нам нужно укреплять сотрудничество и демонстрировать добрую волю. Пришло время хороших жестов», — подчеркнул Дмитриев.

По его словам, мобильные российско-японские тесты являются одними из лучших в мире, они позволяют протестировать 20 человек в час.

Глава РФПИ тиакже призвал США и Россию объединить усилия в борьбе с коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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