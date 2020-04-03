Россия передала США разработанную с Японией тест-систему на коронавирус
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал разработанную совместно с японскими коллегами тест-систему на выявление нового типа коронавируса COVID-19. Об этом CNN рассказал глава фонда Кирилл Дмитриев.
Он отметил, что это событие является важным шагом, поскольку пандемия коронавируса является глобальной проблемой.
«Думаю, нам нужно укреплять сотрудничество и демонстрировать добрую волю. Пришло время хороших жестов», — подчеркнул Дмитриев.
По его словам, мобильные российско-японские тесты являются одними из лучших в мире, они позволяют протестировать 20 человек в час.
Глава РФПИ тиакже призвал США и Россию объединить усилия в борьбе с коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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