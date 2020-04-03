Собянин: москвичи «жестче полиции» контролируют режим самоизоляции

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Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что зачастую жители Москвы контролируют соблюдение режима самоизоляции жестче полиции. Соответствующее заявление он сделал в эфире «России 1».

По его мнению, Москва не нуждается в введении системы специальных пропусков, пока москвичи придерживаются подобной самодисциплины.

«Граждане сами контролируют, иногда очень жестко, иногда жестче, чем сама полиция, выговаривая своим соседям или людям, которые пытаются организовать пикники возле своего дома», — заявил Собянин.

Он подчеркнул, что при этом сотрудники правоохранительных органов по-прежнему будут осуществлять проверку мест скопления людей, дворов и участков на дорогах.

Мэр добавил, что при разрешении прогулок на площадках с детьми соблюдение режима самоизоляции становится невозможным, поскольку дети бегают и трогают руками спортивные снаряды или карусели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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