Генерал МВД Краковский заключен под стражу по делу о коррупции
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Заместитель начальника следственного департамента МВД России Александр Краковский был заключен под стражу Басманным судом Москвы в рамках уголовного дела о коррупции. Об этом сообщает РИА «Новости».
Краковский будет заключен под стражу до 1 июня.
Ранее суд также вынес решение в отношении другого фигуранта этого дела — генерала МВД Александра Бирюкова.
Их подозревают в получении взятки в размере 10 млн руб. за перевод под домашний арест обвиняемого в крупном мошенничестве владельца компании Optima Development Альберта Худояна.
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