Оставшимся за рубежом россиянам выделят социальную помощь

Россияне, оставшиеся за рубежом, получат социальную помощь до возвращения на родину, передает «Интерфакс».

Правительство выделило МИД России 500 млн рублей на эти цели.

«Эти средства пойдут на оплату обеспечения их временного пребывания на территории иностранных государств», — говорится в сообщении оперштаба.

Уточняется, что граждане РФ должны будут заполнить специальную форму на едином портале госуслуг, она станет доступна с нуля часов 4 апреля.

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