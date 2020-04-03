В больницах Франции от коронавируса скончались 5 тысяч человек
close
Глава Генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон заявил, что число умерших от коронавируса в больницах страны превысило 5 тысяч человек, за прошедшие сутки скончались 588 человек. Об этом сообщает ТАСС.
«Начиная с 1 марта в больницах скончались 5091», — сказал он.
Саломон уточнил, что 83% умерших были в возрасте старше 70 лет.
Он добавил, что еще 1416 человек скончались в домах престарелых с 1 марта.
Так, общее число умерших во Франции составляет 6507.
Кроме того, более 27 тысяч заразившихся находятся в больницах, 6662 человека — в реанимации в тяжелом состоянии.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Во Франции от коронавируса умерли больше четырех тысяч человек