На Украине во двор частного дома залетела зенитная ракета
Во Львовской области во двор частного дома упала изношенная зенитная ракета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Украины.
Инцидент произошел 2 апреля.
«Во время плановых мероприятий по боевой подготовке бригады проводились пуски зенитных управляемых ракет (ЗРК)», — заявил министр обороны Андрей Таран.
Уточняется, что никто не пострадал, разрушений не было.
По предварительным результатам расследования, вероятнее всего причиной произошедшего стала техническая неисправность ракеты, которая была произведена в 1985 году.
По словам Тарана, ранее ракета была проверена и признана пригодной для использования.
На данный момент стрельба ЗРК приостановлена до завершения расследования.