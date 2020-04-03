На Украине во двор частного дома залетела зенитная ракета

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Во Львовской области во двор частного дома упала изношенная зенитная ракета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Украины.

Инцидент произошел 2 апреля.

«Во время плановых мероприятий по боевой подготовке бригады проводились пуски зенитных управляемых ракет (ЗРК)», — заявил министр обороны Андрей Таран.

Уточняется, что никто не пострадал, разрушений не было.

По предварительным результатам расследования, вероятнее всего причиной произошедшего стала техническая неисправность ракеты, которая была произведена в 1985 году.

По словам Тарана, ранее ракета была проверена и признана пригодной для использования.

На данный момент стрельба ЗРК приостановлена до завершения расследования.