30 крупных городов Турции закрывают на фоне пандемии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о закрытии 30 крупных городов страны на въезд и выезд для автотранспорта. Об этом он сказал в эфире телеканала ТРТ.

Он отметил, что закрытие городов продлится 15 дней.

Кроме того, в Турции для людей младше 20 лет был введен запрет на выход на улицу.

Эрдоган добавил, что из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19 власти обязали турецких граждан носить защитные маски в общественных местах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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