В РПЦ заявили о проведении пасхальных служб, несмотря на коронавирус

<img src="//img.gazeta.ru/files3/697/12030697/RIAN_2576768.HR-pic905-895x505-15831.jpg">

Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что службы в храмах и монастырях РПЦ будут проводиться на Пасху. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Службы в монастырях и на приходах не останавливаются ни на день. Сейчас много дезинформации по этому поводу», — сказал он.

Митрополит добавил, что вопрос о допуске верующих будет решаться в каждой епархии в каждом регионе по-разному.

Он также напомнил, что патриарх Кирилл призвал всех верующих сидеть дома, и многие соблюдают указание, однако есть и те, кто посещает службы.

«Мы их прогонять не можем и не будем, если только на каком-то этапе развития ситуации не появится предписание вообще закрыть храмы», — отметил митрополит.

Он уточнил, что закрытие храмов – это не решение церкви, а решение властей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пасха и коронавирус: верующих просят готовиться к онлайну

— Патриарх Кирилл призвал проводить богослужения без прихожан

— В РПЦ заявили, что паника страшнее коронавируса