В РПЦ заявили о проведении пасхальных служб, несмотря на коронавирус
Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что службы в храмах и монастырях РПЦ будут проводиться на Пасху. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Службы в монастырях и на приходах не останавливаются ни на день. Сейчас много дезинформации по этому поводу», — сказал он.
Митрополит добавил, что вопрос о допуске верующих будет решаться в каждой епархии в каждом регионе по-разному.
Он также напомнил, что патриарх Кирилл призвал всех верующих сидеть дома, и многие соблюдают указание, однако есть и те, кто посещает службы.
«Мы их прогонять не можем и не будем, если только на каком-то этапе развития ситуации не появится предписание вообще закрыть храмы», — отметил митрополит.
Он уточнил, что закрытие храмов – это не решение церкви, а решение властей.
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