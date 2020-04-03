Россиянам разрешено посещать гипермаркеты и магазины вдали от дома
Россияне могут посещать гипермаркеты и магазины, которые не находятся вблизи мест проживания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минпромторг РФ.
Ведомство призвало регионы страны разъяснить гражданам, что они имеют право в период самоизоляции посещать крупные магазины, ярмарки и рынки, а также находящиеся вдали от дома супермаркеты.
Россиянам оставляют такую возможность, чтобы снизить поток покупателей в магазинах, расположенных около жилых домов. В Минпромторге подчеркнули, что во всех торговых точках необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.
Регионам также поручено обеспечить нормальное функционирование товаропроводящей сети: не допускать закрытия рынков, пунктов выдачи заказов, строительных, ремонтных и сервисных организаций.
В России на данный момент зарегистрировано 4149 случаев заражения COVID-19, 281 вылечились, 34 умерли.
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