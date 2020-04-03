Еще 13 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье
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В Подмосковье еще 13 человек выписали из больниц после выздоровления от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб Московской области по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram.
«Еще 13 человек в Подмосковье выздоровели после коронавируса», — говорится в сообщении.
Пациенты были выписаны из больниц после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию.
Всего в Московской области от коронавируса вылечились 30 человек.
Уточняется, что на данный момент в Подмосковье зафиксировано 211 случаев заражения.
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