Канатная дорога Москвы перестала работать для пассажиров из-за коронавируса
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Московская канатная дорога приостановила перевозку пассажиров из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу канатной дороги.
«Здоровье наших пассажиров и сотрудников канатной дороги является главным приоритетом в ситуации с пандемией коронавируса», — сказано в сообщении.
Отмечается, что канатная дорога не будет работать для пассажиров до снятия введенных мер — режима самоизоляции в Москве.
Власти Москвы ввели режим самоизоляции 30 марта для граждан всех возрастов.
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