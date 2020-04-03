Минск ждет из России 100 тысяч оплаченных респираторов

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Белоруссия ожидает из России поставку партии респираторов, которые были ранее оплачены Минском, сообщает ТАСС со ссылкой на слова замминистра здравоохранения республики Бориса Андросюка.

«Более 100 тысяч респираторов зависли на складах России, хотя мы оплатили. Они нам еще не поставляют. Надеюсь, в скором будущем первые пять тысяч нам поступят», — сказал он.

Он также отметил, что после того, как Россия ввела ограничения на экспорт ряда медицинских товаров, Белоруссия сама начала наращивать производство средств индивидуальной защиты. Также страна рассчитывает на поставки необходимого оборудования из Китая.

«Мы ожидаем гуманитарную помощь из Китая — два транша, как минимум», — отметил замминистра.

На сегодняшний день в Белоруссии зарегистрирован 351 человек, инфицированный COVID-19, 42 человека выздоровели, скончались четверо.

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