Ле Пен заявила о зависимости Евросоюза от помощи Китая в борьбе с COVID-19
Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен прокомментировала ситуацию с распространением нового типа коронавируса COVID-19 на территории Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее мнению, страны ЕС поздно приняли решение о закрытии своих границ.
Она подчеркнула, что Европе «не хватает всего», и она находится в зависимости от Китая в вопросе борьбы с заболеванием.
«Это кризис, показавший ужасную слабость Евросоюза», — добавила Ле Пен.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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