Власти Забайкалья рассказали, при каком условии снимут ограничения на алкоголь

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Забайкалье снимет ограничения на продажу алкоголя, если в регионе снизится уровень преступности, сообщается на портале властей Забайкалья.

Власти отмечают, что в ближайшее время запрет на розничную продажу алкоголя не будет отменяться. Снятие ограничения произойдет только «в случае нормализации ситуации с преступностью, прекращения массовых нарушений в торговле спиртным и в общепите, отсутствия других угроз и негативных последствий».

2 апреля губернатор Александр Осипов распорядился временно запретить торговлю спиртным из-за увеличения числа правонарушений в нерабочие дни.

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