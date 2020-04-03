Минздрав: ситуация с коронавирусом в России идет по благоприятному сценарию

<img src="//img.gazeta.ru/files3/32/12921032/RIAN_5812759.HR-pic905-895x505-12730.jpg">

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России развивается по благоприятному сценарию, пишет «Интерфакс».

«Кривая (соотношение того, насколько быстро растёт количество заболевших) сегодня идет по благоприятном сценарию», — сказал Мурашко.

По словам министра, введенные меры повлияли «на поступление больных, тяжесть больных».

В России коронавирусом заразились 4149, скончались 34 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Набиуллина: один месяц каратина может стоить экономике 1,5–2% ВВП

— В Кремле назвали ситуацию в экономике беспрецедентной

— Песков отказался комментировать призывы ввести ЧС для помощи бизнесу