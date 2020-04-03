Минздрав: ситуация с коронавирусом в России идет по благоприятному сценарию
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России развивается по благоприятному сценарию, пишет «Интерфакс».
«Кривая (соотношение того, насколько быстро растёт количество заболевших) сегодня идет по благоприятном сценарию», — сказал Мурашко.
По словам министра, введенные меры повлияли «на поступление больных, тяжесть больных».
В России коронавирусом заразились 4149, скончались 34 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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