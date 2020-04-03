Испания обогнала Италию по количеству зараженных коронавирусом

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В Испании зафиксировано 117 710 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав королевства.

Отмечается, что 10 935 человек скончались от вируса, 30 513 пациентов выздоровели.

По состоянию на четверг, 2 апреля, в Италии было зарегистрировано 115 242 случая заражения COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 1 млн случаев заражения.

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