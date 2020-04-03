В Индии родившихся во время карантина близнецов назвали в честь COVID-19

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В индийском штате Чхаттисгарх местные жители назвали родившихся во время карантина близнецов в честь COVID-19. Об этом сообщает Hindustantime.

Новорожденным мальчику и девочке дали имена Ковид и Корона.

Отмечается, что дети родились во время всеобщей самоизоляции страны, в ночь на 27 марта.

Именно из-за карантина их родители решили выбрать такие имена. Однако они отметили, что позже могут передумать и переименуют близнецов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 1 млн случаев заражения.

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