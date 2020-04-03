Коммунальщики рассказали о безопасной утилизации использованных масок

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В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Москвы рассказали, как правильно утилизировать предметы, контактировавшие со слизистой оболочкой человека. Об этом пишет РИА «Новости».

Такие средства гигиены, как маски, салфетки, зубочистки и линзы, стоит складывать в отдельную тару или пакет.

Затем его нужно плотно завязать или закрыть и выдержать трое суток. Это позволит обезвредить отходы и уменьшить риск передачи вируса.

Спустя указанный срок пакет следует положить в предназначенный для сбора смешанных отходов контейнер с серой наклейкой.

Кроме того, перед сдачей иных бытовых отходов на переработку необходимо их промывать. Это связано с тем, что на использованных упаковках могли остаться бактерии.

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