В Перу из-за COVID-19 мужчинам и женщинам запретили выходить на улицу одновременно

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В Перу мужчинам и женщинам запретили выходить на улицу одновременно в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телеканал Би-Би-Си.

Отмечается, что мужчинам позволяется выходить на улицу по понедельникам, средам и пятницам, женщинам — по вторникам, четвергам и субботам. В воскресенье вовсе не разрешается выходить из дома.

По словам президента Перу Мартина Вискарра, такие меры необходимы для сокращения числа прохожих на улице.

В Перу зафиксировано более 1,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, 55 человек скончались.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 1 млн случаев заражения.

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