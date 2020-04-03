В Перу из-за COVID-19 мужчинам и женщинам запретили выходить на улицу одновременно
В Перу мужчинам и женщинам запретили выходить на улицу одновременно в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телеканал Би-Би-Си.
Отмечается, что мужчинам позволяется выходить на улицу по понедельникам, средам и пятницам, женщинам — по вторникам, четвергам и субботам. В воскресенье вовсе не разрешается выходить из дома.
По словам президента Перу Мартина Вискарра, такие меры необходимы для сокращения числа прохожих на улице.
В Перу зафиксировано более 1,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, 55 человек скончались.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 1 млн случаев заражения.
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