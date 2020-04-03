Половина из новых заболевших коронавирусом в Москве моложе 45 лет
Половина из 448 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве, моложе 45 лет. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по столице.
По состоянию на 3 апреля, общее число заболевших в Москве составляет 2923.
Отмечается, что из 448 новых заболевших 199 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 159 человек — от 46 до 65 лет и еще 73 человека старше 65 лет.
Кроме того, коронавирус выявлен у 17 детей.
Все пациенты и контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 4 149 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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