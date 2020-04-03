Число заболевших коронавирусом в России выросло на 601

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Количество заразившихся коронавирусом в России за последние 24 часа увеличилось на 601, достигнув отметки в 4149, сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в Telegram.

«На сегодняшний день зарегистрировано 4149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах. Выписаны по выздоровлению за сутки 46 человек. Итого выписано: 281. За сутки умерло четыре пациента с коронавирусом. Всего умерло 34», — говорится в сообщении.

Наибольшее число заражений приходится на Москву — 448 и Московскую область — 34. Также инфекция появилась еще в двух регионах страны — Еврейской автономной области и Ингушетии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Во многих регионах России объявлен режим самоизоляции.

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