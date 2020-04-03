Путин поручил нарастить резерв медицинских изделий для борьбы с COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и губернаторам нарастить выпуск и объемы резерва медицинских масок, дезинфекторов, тест-систем для выявления вируса, а также лекарственных средств, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Обеспечить <...> формирование резервов необходимых лекарственных средств, медицинских изделий, медицинского оборудования и тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции», — говорится в перечне.

Поручения были озвучены правительству на совещании, прошедшем 17 марта в Кремле. На нем Путин также поднял вопрос об увеличении числа больничных коек в регионах и обеспечении медиков профессиональными средствами индивидуальной защиты.

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