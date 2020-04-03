В Москве еще 28 пациентов вылечились от коронавируса
В Москве еще 28 пациентов, у которых был выявлен коронавирус, вылечились. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
По ее словам, по состоянию на 2 апреля в общей сложности в Москве выздоровели 168 человек с COVID-19.
Она отметила, что все они делали повторный тест на наличие вируса, результаты были отрицательными.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 3548 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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