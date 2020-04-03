В США от коронавируса скончались свыше 6 тысяч человек

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В США от коронавирусной инфекции скончались 6053 человека, общее число зараженных — 245,5 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

В Нью-Йорке зафиксировано больше всего случаев с летальным исходом — 1562.

При этом по всей стране выздоровели 9148 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 900 тысяч случаев заражения.

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