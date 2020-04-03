В Москве в пятницу ожидается до +10°С

В Москве в пятницу, 3 апреля, ожидается до +10°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +8°C до +10°C. Ожидается облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный скоростью 6-11 м/с, возможны порывы до 12-17 м/с.

Ночью температура опустится до +2...+4°C. Сохранится облачность с прояснениями, осадков также не ожидается. Ветер юго-западный, западный, его скорость снизится до 5-10 м/с, возможны порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление днем составит 738 мм ртутного столба, ночью – 740 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.