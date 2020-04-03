В оперштабе Москвы назвали условия выезда за пределы района
Во время режима самоизоляции разрешается выезжать в другой район при серьезной необходимости, пояснили в московском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом нового типа.
При этом сотрудники правоохранительных органов имеют право остановить человека и узнать цель его поездки, отмечается в сообщении. На этот случай необходимо иметь при себе удостоверение личности.
Кроме того, доехать на личном автомобиле и такси также можно до соседнего гипермаркета, сообщает штаб.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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