В оперштабе Москвы назвали условия выезда за пределы района

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Во время режима самоизоляции разрешается выезжать в другой район при серьезной необходимости, пояснили в московском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом нового типа.

При этом сотрудники правоохранительных органов имеют право остановить человека и узнать цель его поездки, отмечается в сообщении. На этот случай необходимо иметь при себе удостоверение личности.

Кроме того, доехать на личном автомобиле и такси также можно до соседнего гипермаркета, сообщает штаб.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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