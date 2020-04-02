Число жертв коронавируса на Украине увеличилось до 22
Число умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине выросло до 22. Об этом сообщает Telegram-канал украинского Минздрава со ссылкой на данные Центр общественного здоровья (ЦОЗ) страны.
Такая статистика приведена по состоянию на 22.00 2 апреля.
«На Украине 897 лабораторно подтверждённых ПЦР-исследованием случаев COVID-19», — говорится в сообщении ведомства.
Там отметили, что 19 пациентов уже вылечились.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 3548 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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