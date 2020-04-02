Украинцев возмутил подарок итальянских поваров для российских врачей

Жителей Украины возмутило, что итальянские повара в качестве благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом приготовили российским медикам борщ.

О таком подарке ранее рассказал на своей странице в Facebook один из российских вирусологов, находящихся в Италии, Александр Семенов.

По его словам, суп оказался «банальным, но вкусным свекольником».

В комментариях к публикации некоторые украинцы написали, что борщ — не российское блюдо.

«Надо было приготовить щи!» — заявила одна из пользователей.

Другой комментатор назвал приготовление борща для российских врачей «троллингом и неуважением».

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