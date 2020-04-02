Лукашенко рассказал о мерах по борьбе с COVID-19

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью телеканалу «Мир», что поможет в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа.

Он заявил, ссылаясь на российского ученого, что в нужно заниматься спортом, гулять на свежем воздухе, употреблять жирную пищи, в частности, сливочное масло.

По словам лидера республики, если об этом говорит специалист, то тот «наверное, не дурак».

«Вот я из опыта своего его в этом поддерживаю», — сказал Лукашенко.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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