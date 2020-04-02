В Петербурге продлили все ранее принятые меры в связи с COVID-19

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уведомил, что действие всех ранее принятых мер в городе по предотвращению распространения коронавируса продляется до 30 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Речь идет, в том числе, о режиме работы городских служб и предприятий, а также запретов и ограничений на перемещения по Петербургу.

«Президент четко указал, что, реализуя меры по борьбе с эпидемией, нельзя забывать о необходимости сохранения рабочих мест и доходов граждан. В Петербурге разработаны меры поддержки», — отметил Беглов.

По его словам, она будет предоставлена, в первую очередь, предприятиям отраслей, наиболее пострадавшим от ограничений.

«Это налоговые послабления, отсрочки от оплаты аренды, продление моратория на демонтаж ларьков, расширение рынков сбыта социально значимой продукции», — добавил Беглов.

Ранее ограничения по коронавирусу продлили в Москве и Подмосковье.

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