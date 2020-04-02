В Москве до 1 мая запретили посещение парков и зон отдыха

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте о введении в столице запрета на посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха, который будет действовать до 1 мая.

Как уточняется, запрет распространяется, в том числе, на Сокольники, ВДНХ, сад Эрмитаж, сад Баумана, Крымскую набережную, парк Горького, Парк Победы, Воробьевы горы и прочие места. Полный перечень территорий, подпадающих под данную меру, доступен на личном сайте градоначальника.

«По режиму работы рекреационных территорий — до 1 мая 2020 года запрещается посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха», — уведомил Собянин.

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