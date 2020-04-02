Путин заявил, что нерабочая неделя позволила выиграть время для борьбы с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин заявил, что нерабочая неделя позволила стране выиграть время для упреждающих действий против распространения коронавируса.

«Выиграть время для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов системы здравоохранения, для того, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно», — сказал Путин в ходе обращения к россиянам.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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