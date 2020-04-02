В Москве проснулись шмели

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В Москве проснулись первые шмели, передает агентство городских новостей «Москва».

Как сообщил департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы, первыми проснулись самки.

«С приходом тепла шмелиные матки восстанавливают силы после зимовки, питаясь нектаром первоцветов. Затем они станут подыскивать места для будущих гнезд», — сообщили в департаменте.

Уточняется, что если в Москву вернутся морозы, то самки самостоятельно начнут согреваться, интенсивно работая крыльями.

В средней полосе России шмелей можно встретить с конца марта до середины октября.

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