ФСБ проводит следственные действия в МВД
close
Сотрудники Федеральной службы безопасности проводят служебное расследование по уголовному делу о коррупции в следственном департаменте Министерства внутренних дел России, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.
Отмечается, что ведется выемка документов и опрос сотрудников ведомства.
Подробности о фигурантах и обстоятельствах дела в настоящее время не приводятся.
Официальных комментариев МВД не поступало.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в Краснодаре
— Челябинские пограничники пресекли вывоз около 11 тонн дезинфицирующих средств в Казахстан
— ФСБ задержала в Крыму уроженцев Средней Азии, пытавшихся уехать к террористам в Сирию