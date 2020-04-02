ФСБ проводит следственные действия в МВД

Сотрудники Федеральной службы безопасности проводят служебное расследование по уголовному делу о коррупции в следственном департаменте Министерства внутренних дел России, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Отмечается, что ведется выемка документов и опрос сотрудников ведомства.

Подробности о фигурантах и обстоятельствах дела в настоящее время не приводятся.

Официальных комментариев МВД не поступало.

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