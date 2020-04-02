ФСБ проводит следственные действия в МВД

<img src="//img.gazeta.ru/files3/300/12881300/RIAN_6035483.HR-pic905-895x505-20818.jpg">

Сотрудники Федеральной службы безопасности проводят служебное расследование по уголовному делу о коррупции в следственном департаменте Министерства внутренних дел России, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Отмечается, что ведется выемка документов и опрос сотрудников ведомства.

Подробности о фигурантах и обстоятельствах дела в настоящее время не приводятся.

Официальных комментариев МВД не поступало.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в Краснодаре

— Челябинские пограничники пресекли вывоз около 11 тонн дезинфицирующих средств в Казахстан

— ФСБ задержала в Крыму уроженцев Средней Азии, пытавшихся уехать к террористам в Сирию