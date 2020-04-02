Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о продлении нерабочей недели, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Решения о продлении выходной недели на эту минуту нет, но президент сейчас работает над обращением» — сказал представитель Кремля.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что в ходе онлайн-совещания президента России Владимира Путина с членами правительства рассматривалось продление выходной недели на период с 6 по 12 апреля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 3548 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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