Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние 24 часа в 29 регионах России обнаружили 771 случай заражения коронавирусом. В оперативном штабе Москвы рассказали, в каких субъектах страны была найдена инфекция.
Больше всего случаев заражения диагностировано в столице. По данным на 2 апреля, за сутки вирус выявлен у 595 человек, также еще 43 случая обнаружили в Подмосковье. На третьем месте по числу заболевших — Санкт-Петербург, где 22 инфицированных. Кроме того, 13 заболевших в Нижегородской области, 11 в Ленинградской и 10 в Дагестане.
По семь положительных тестов на коронавирус у Калининградской области и Пермского края. По пять заболевших у Ставропольского и Краснодарского края, Оренбургской и Свердловской областей, у республики Бурятия.
Также по 4 заразившихся COVID-19 нашли в Липецкой, Мурманской, Ростовской, Иркутской областях. Три заболевших в Вологодском регионе, по два случая в Коми, Северной Осетии, Башкортостане, Марий Эл, Омской области, Самарской области и Ямало-Ненецком АО.
И только по одному положительному тесту на вирус в Белгородской области, Адыгее и Алтае.
Всего в России более 3,5 тысячи инфицированных, более 230 — выздоровевших и 30 — погибших.
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