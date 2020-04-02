Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 663

<img src="//img.gazeta.ru/files3/697/11715697/RTR2D66V-pic905-895x505-16956.jpg">

В Армении выявлено за сутки 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в стране заболели 663 человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний минздрава.

Отмечается, что вылечились 33 пациента, четыре человека скончались.

В настоящее время на лечении находятся 626 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Коронавирус на пользу власти»: Армения приняла законопроект о слежке

— В Армении запретили вскрывать тела скончавшихся от коронавируса

— Армения продлевает карантин