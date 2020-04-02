Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 663
В Армении выявлено за сутки 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в стране заболели 663 человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний минздрава.
Отмечается, что вылечились 33 пациента, четыре человека скончались.
В настоящее время на лечении находятся 626 пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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