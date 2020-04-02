СК РФ проверяет больницу в Коми, где COVID-19 заражены 53 из 54 пациентов
Следственный комитет проверяет больницу в Эжвинском районе Сыктывкара, где 53 из 54 пациентов заражены коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУСК по республике Коми.
В настоящее время Коми лидирует по числу зараженных коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 2777 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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