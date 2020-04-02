Более 20 заразившихся коронавирусом находятся в реанимации в Коммунарке

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Главный врач Московской городской клинической больницы №40 в поселке Коммунарка Денис Проценко показал последнюю статистику по пациентам, которые находятся на лечении после заражения коронавирусом. Данные он привел на странице в Facebook.

Проценко показал диаграмму, на которой видно, что число поступивших в больницу пациентов с 1 марта с каждым днем увеличивается, как и число выписанных после выздоровления, а также тех, у кого был выявлен коронавирус.

По его данным, в настоящее время на лечении в больнице находятся 325 пациентов, у 159 из них выявили инфекцию. При этом 26 человек на данный момент в реанимации, семеро из них подключены к аппарату ИВЛ.

«За сутки поступило 52 пациента выписали 33 (COVID 21)», — добавил главврач.

Согласно последним данным, в России заразились коронавирусной инфекцией свыше 2,7 тыс. человек, при этом смогли выздороветь 190 человек, а погибли — 24. В связи с этим во многих регионах России был введен режим самоизоляции.

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