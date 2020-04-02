Российские медики обнаружили в Италии необычные случаи смерти от коронавируса

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Прибывшие в итальянский город Громо медики из России обнаружили несколько необычных смертей после заражения коронавирусом, сообщает «Московский комсомолец».

Как пишет издание, помогающие итальянским коллегам российские специалисты видели, как заразившиеся инфекцией люди засыпали и не просыпались, хотя серьезных симптомов болезни у них не было. Например, в одном из пансионатов для пожилых людей, который обрабатывали российские медики, внезапно за 24 часа погибли по меньшей мере пять человек.

Один из местных медиков-добровольцев рассказал, что до прибытия российской помощи тщательная обработка зданий здесь не проводилась.

Ранее Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал, что Россия поможет Италии противодействовать COVID-19. После этого в страну прибыли порядка 14 самолетов со специалистами и медоборудованием. По последним сведениям, в Италии заразились коронавирусом более 110 тыс. человек, а погибли — более 13 тысяч. На данный момент страна является лидером среди других стран по смертности.

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