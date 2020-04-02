Число зараженных COVID-19 в США превысило 215 тысяч

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В США число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 превысило 215 тыс. человек . Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джона Хопкинса.

Так общее число инфицированных американцев составило 215 417.

Кроме того, жертвами коронавирусной инфекции стали 5116 человек.

По данным Университета, который суммирует федеральную и местную статистику в США, больше всего летальных исходов приходится на Нью-Йорк — 1374.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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