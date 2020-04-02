Более 80 рейсов задержано и отменено в Москве
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В аэропортах Москвы задержали и отменили свыше 80 рейсов, гласят данные сервиса В аэропортах Москвы задержали и отменили свыше 80 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».
По сведениям на 00.20 мск, во Внуково задержан один рейс и 22 — отменено.
В свою очередь, в Домодедово отменено 55 рейсов, а также один задержан
В Шереметьево отменено четыре рейса.
Данные о задержках в Жуковском не представлены.
Причины отмены рейсов и задержек в настоящее время неизвестны.