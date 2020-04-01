В Бразилии за сутки врачи подтвердили тысячу случаев заражения коронавирусом
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В Бразилии за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 1119, достигнув 6836, пишет Минздрав страны.
В стране скончались 240 пациентов, самому младшему из которых было 23 года.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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