Полиция привлекла к ответственности 1250 нарушителей карантина
Полиция привлекла к административной ответственности 1250 человек, прибывших из-за границы в Россию и нарушивших карантин, пишет пресс-служба МВД России.
«Акцент делается на розыск лиц, прибывших из-за рубежа и не соблюдающих предписания Роспотребнадзора», — отмечается в сообщении.
В России коронавирусом заразились 2777, скончались 24 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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