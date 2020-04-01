Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса
Минздрав Италии выяснил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с легким прохождением сезона гриппа из-за теплой зимы. Об этом сообщает журнал Итальянской ассоциации эпидемиологов.
По данным ведомства, в этом сезоне от гриппа умерло меньше пожилых людей, чем обычно. На севере страны разница составляет 6%, на юге и в центре — 3%.
Таким образом, граждане старше 65 лет, которые пережили сезон гриппа, оказались в зоне повышенного риска во время эпидемии коронавируса.
По последним данным, в Италии зафиксировано 110 574 случая заражения COVID-19, 13 155 умерли.
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